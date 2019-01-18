«Почта России» объяснила покупку гендиректором дорогой квартиры в Москве

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Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов приобрел дорогостоящую квартиру в Москве в ипотеку, предварительно продав две другие квартиры в столице, передает RNS со ссылкой на пресс- службу почтового оператора.

Ранее СМИ сообщили о покупке Подгузовым квартиры, стоимость которой оценили в 1 млрд руб.

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«Упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что квартира уже учтена в справке о доходах.

Ранее сообщалось, что большегруз с посылками «Почты России» обокрали по пути из Петербурга в Москву.