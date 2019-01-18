Telegraph: Терезе Мэй пригрозили массовыми отставками из-за Brexit

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Члены британского кабинета министров предупредили премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о массовых отставках, в случае если депутатам Палаты общин запретят предпринимать попытки остановить Brexit без соглашения. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph.

На этой неделе Мэй заявила о «невозможности» исключить вариант Brexit без сделки. Уже около 20 чиновников предупредили о своей готовности покинуть правительство, если они не смогут поддержать депутатов, выступающих против жесткого выхода из Европейского союза.

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Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания может выйти из ЕС без сделки, если парламент не одобрит существующий вариант соглашения по Brexit с ЕС, или Великобритания не отменит статью 50 договора о ЕС и решит остаться в еврозоне.

Выход Британии из ЕС должен состояться 29 марта.