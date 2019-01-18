WSJ: США могут отказаться от пошлин на китайские товары

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США рассматривают идею отказа от пошлин на китайские товары. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Отмечается, что такая идея принадлежит министру финансов Стивену Мнучину. Как подчеркивает издание, целью такого предложения является попытка продвинуть торговые переговоры с Китаем и попытка наладить отношения для проведения совместных долгосрочных реформ.

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Также отмечается, что против решения высказался торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Ранее в МИД КНР призвали «не заменять» США.