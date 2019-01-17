Палата представителей США осудила снятие санкций с «Русала»

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Палата представителей США приняла резолюцию с осуждением действий американских властей, связанных со снятием санкций с некоторых российских компаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, речь идет о снятии санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго».

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Как отмечается, эту резолюцию поддержали 362 депутата.

При этом документ носит исключительно формальный характер.

Ранее сообщалось, что республиканцы не позволили прекратить дебаты по снятию санкций с «Русала».