Эксперт оценил эффект переноса высокотехнологичных производств в малые города

Инвестиции в строительство инновационного кластера «Технополис GS» промышленного холдинга GS Group в городе Гусев Калининградской области составил 6 млрд рублей, из них более миллиарда было потрачено на социальную инфраструктуру проекта: создание центров компетенций, строительства жилых комплексов для служащих предприятия. В партнёрстве с ведущими вузами страны запущен проект по созданию университета с объёмом инвестиций более 500 миллионов рублей.

По мнению вице-президента по стратегическому развитию GS Group Андрея Безрукова перенос высокотехнологичных производств в малые города не только позволит их менеджменту сократить расходы в 1,5 – 2 раза, получить мультипликативный экономический эффект за счет передачи территорий старых производств в мегаполисах под девелоперские проекты, но и решить не менее важные вопросы, такие как повышение экологических и социальных стандартов горожан и сотрудников, а также развитие и сохранение высококвалифицированных кадров.

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«За счет чего именно мы можем добиться означенных целей? В чистом поле рядом с малыми городами построить новое производство с применением современных технологий и проще, и дешевле, чем переоборудовать старые: прежняя архитектура коммуникаций и строений зачастую не позволяют в должной мере модернизировать старые предприятия. В то же время, я не считаю, что нужно отказываться от ценных кадров и индустриальный школ, которые сформировались в технологичных центрах за годы развития отечественной индустрии электроники. Москва, Петербург, Новосибирск, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар – потенциал их компетенций нужно и должно использовать, просто немного в отдалении от центра. Формула успеха: минимизация затрат за счёт размещения высокотехнологичных производств вне крупных городов и экстерриториальность традиционных центров компетенций».

Помимо снижения издержек за счет вынесения производств в малые города, по мнению эксперта, освобожденные площади в больших городах позволили бы не только заработать за счет новых проектов, более приемлемых и экономически привлекательных, но и снизить нагрузку на экологию в мегаполисах. «Мало кто знает, но когда у нас проходил Чемпионат мира по футболу, в городах на время игр многие производства приостановили свою работу. Ущерб, который наносят здоровью горожан морально устаревшие, построенные еще в 1970-е годы, предприятия, довольно высокий, и эту проблему также нужно решать».

Еще одна проблема, которую решает перенос производства, заключается в необходимости сохранять ценные высококвалифицированные кадры. Повышение жизненных стандартов специалистов возможно за счет улучшенных жилищных условий и современной социальной инфраструктуры. Кроме того, это дало бы толчок развитию территорий малых городов, которые в настоящее время вытеснены на периферию развития российской экономики. При этом, малые города – три четверти всех городов РФ, в которых проживает четверть населения страны. «Для их развития не хватает реальных механизмов быстро создать «региональную территорию опережающего развития», а это прежде продвинутая всего социальная инфраструктура. Мы как инвестор можем очень быстро построить предприятие, офисы разработчикам, дома семьям. Регион поддержит инфраструктурой и коммуникациями. Но в стране нет гибких коробочных решений по мгновенному развертыванию передового детского сада, школы, поликлиники, с финансовым участием инвестора, но под управлением профильных кадров. Современные технологии позволяют это делать».