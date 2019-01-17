Скончался один из ведущих инвесторов США Джон Богл

В США в возрасте 89 лет скончался один из ведущих американских инвесторов Джон Богл, сообщает CNBC.

В настоящее время причина смерти Богла не раскрывается. На телеканале отметили, что он страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и перенес по меньшей мере шесть инфарктов, первый из которых — в 31 год.

Богл в 1975 году основал группу Vanguard, которая в настоящее время является крупнейшей инвестиционной компанией в мире. Он занимал в ней руководящие посты до 1996 года. В данный момент Vanguard распоряжается активами на сумму свыше $5,1 трлн, которые переданы более чем 20 млн инвесторов в 170 странах мира.