СМИ: Минздрав не хочет возвращения курилок в аэропорты

<img src="//img.gazeta.ru/files3/451/11727451/RIAN_989932.HR-pic905-895x505-6611.jpg">

Министерство здравоохранения России выступило против законопроекта Государственной думы о возвращении мест для курения в аэропорты, пишет газета «Известия».

В обращении министерства к Госдуме говорится, что зоны для курения способствуют употреблению табачных изделий. При этом в ведомстве напомнили, что россияне впервые за 25 лет стали меньше курить.

В конце прошлого года сообщалось, что комитет Госдумы поддержал проект о возвращении курилок в аэропортах. Авторы законопроекта считают, что в аэровокзалы следует вернуть места для курения, так как в эропортах запрет на употребление табачных изделий постоянно нарушается.