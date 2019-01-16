WSJ: эксперты ВЭФ назвали торговую войну главной угрозой для бизнеса

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Угроза полномасштабной глобальной торговой войны и растущая политическая напряженность между мировыми державами являются доминирующими мировыми рисками, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклад экспертов Всемирного экономического форума.

Как отмечается, важное место в списке угроз отведено климату и кибератакам. Доклад основан на интервью с почти 1 тыс. законодателей, ученых и лидеров бизнеса.

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«Самым большим риском является отсутствие готовности к сотрудничеству — мы не снижаем этот риск», - сказал президент Всемирного экономического форума Берге Бренде.

Торговые конфликты между США и их союзниками стали возникать регулярнее, отмечает издание. На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что на экономике Китая сказываются американские пошлины, однако двусторонние переговоры до сих пор не дали конкретных результатов.

Кроме того, администрация Трампа пригрозила Европе автомобильными пошлинами, заявив, что европейский экспорт может представлять угрозу национальной безопасности для Соединенных Штатов, напоминает WSJ.