Чубайс: Россия является бедной и энергорасточительной страной

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Глава Роснано Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума заявил, что Россия является одной из наиболее энергорасточительных стран в мире. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он также подчеркнул, что в стране отсутствует рост энергоэффективности с 2014 года.

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«Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте», — сказал Чубайс.

По словам Чубайса, для выхода из сложившейся ситуации необходимо урегулировать цены на электроэнергию, которые сейчас вдвое ниже мировых. Однако это нельзя делать «с плеча» из-за высокого уровня бедности в России.

Также он предложил вводить прямые запреты в соответствии с мировыми практиками.

Глава Роснано подчеркнул, что оба варианта являются «болезненными».

Ранее сообщалось, что Анатолий Чубайс посетовал на неблагодарность россиян по отношению к олигархам.