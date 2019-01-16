Чубайс: Россия является бедной и энергорасточительной страной
Глава Роснано Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума заявил, что Россия является одной из наиболее энергорасточительных стран в мире. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Он также подчеркнул, что в стране отсутствует рост энергоэффективности с 2014 года.
«Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте», — сказал Чубайс.
По словам Чубайса, для выхода из сложившейся ситуации необходимо урегулировать цены на электроэнергию, которые сейчас вдвое ниже мировых. Однако это нельзя делать «с плеча» из-за высокого уровня бедности в России.
Также он предложил вводить прямые запреты в соответствии с мировыми практиками.
Глава Роснано подчеркнул, что оба варианта являются «болезненными».
Ранее сообщалось, что Анатолий Чубайс посетовал на неблагодарность россиян по отношению к олигархам.