Bloomberg: правительство Британии пытается выжить после провала Brexit

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Великобритания стоит на «самом опасном перекрестке десятилетий» после того, как парламент решительно отверг сделку премьер-министра Терезы Мэй по Brexit, теперь ей грозит голосование по вотуму недоверия к ее правительству, пишет агентство Bloomberg.

«Унизительное поражение» для Терезы Мэй — самое серьезное для любого правительства в современной истории — привело к тому, что сделка по Brexit стала «мертвой», отмечает агентство.

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Теперь неясно, как долго продержится британский премьер и ее стратегия по выходу из Европейского союза, говорится в материале.

Британские и европейские политики опасаются, что Мэй не сможет выйти из тупика.

«Драматические» события в Палате общин, где проходило голосование по Brexit, ознаменовали собой еще один переломный момент для страны, которая раньше была опорой стабильности демократии, а теперь разрывается от разногласий, зародившихся после референдума 2016 года о выходе из ЕС после 46 лет членства, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что парламент Британии отклонил сделку Мэй по Brexit.