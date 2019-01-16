McDonald's лишили прав на Big Mac в Европе

Американская корпорация McDonald's проиграла судебную тяжбу против ирландской сети быстрого питания Supermac's на эксклюзивное использование товарной знака Big Mac в Европейском союзе (ЕС), сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что такое решение вынесло ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO).

Реклама

Это решение означает, что Supermac's теперь сможет расширить свою сеть, а также сможет называть любое свое блюдо как Big Mac.

Юристы McDonald's пытались остановить рост сети Supermac's и утверждали, что из-за названия потребители будут путать эти рестораны с бургером Big Mac.

В июле прошлого года сообщалось, что McDonald's прекратил продажи салатов в США из-за массового отравления.