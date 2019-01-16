На Украине подсчитали размер средней пенсии

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Пенсионный фонд Украины отчитался в своем фейсбуке о размере средней пенсии в стране.

В ведомстве сообщили, что средняя пенсия на Украине по состоянию на 1 января 2019 года составляет 2645,6 гривен — немногим более 6 тыс. руб. или около $93.

Также в пенсионном фонде рассказали, что в стране проживают почти 11,5 млн пенсионеров.

Ранее лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук сообщил, что минимальная пенсия на Украине составляет $53,2. При этом политик не ссылался на официальные источники и не уточнял, откуда у него такие данные.