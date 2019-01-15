В США демократы внесли резолюцию против снятия санкций с российских компаний
Руководитель фракции демократов Стени Хойер внес в палату представителей американского конгресса резолюцию с просьбой отменить решение о снятии с российских компаний санкционных ограничений. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что речь идет о российских компаниях «Русал», En+ и «Евросибэнерго».
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«Сегодня я представляю резолюцию, которая не позволит Минфину снять санкции с компаний, контролируемых Олегом Дерипаской...», — сказал Хойер.
Ранее сообщалось, что акции «Русала» и En+ подорожали на ожиданиях по снятию санкций.