Медведев предрек нарастание отказа от доллара во всем мире

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС выразил мнение, что тенденция отказа стран мира от расчетов в долларах будет только нарастать, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По мнению Медведева, дедолларизацию своими действиями провоцируют сами Соединенные Штаты.

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«Страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, она сама же разрушает и доверие к ней», — сказал Медведев.

Премьер добавил, что парадокс ситуации заключается в том, что идея о дедолларизации получает стимулы от самого эмитента.

Ранее сообщалось, что Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации.