<img src="//img.gazeta.ru/files3/125/12128125/RIAN_3008983.HR-pic905-895x505-62434.jpg">

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, требования к нему являются необоснованно высокими. Он уточнил, что многие из них создавались еще в советские времена, и устарели «не только морально, но и технологически».

Реклама

Он подчеркнул, что количество различных нормативных актов, имеющих отношение к бизнесу, превышает девять тысяч.

Ранее сообщалось, что глава правительства назвал главные вызовы мировой экономике.