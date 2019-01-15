Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, требования к нему являются необоснованно высокими. Он уточнил, что многие из них создавались еще в советские времена, и устарели «не только морально, но и технологически».
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Он подчеркнул, что количество различных нормативных актов, имеющих отношение к бизнесу, превышает девять тысяч.
Ранее сообщалось, что глава правительства назвал главные вызовы мировой экономике.