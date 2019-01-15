Медведев назвал главные вызовы мировой экономике

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев перечислил основные вызовы мировой экономике, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, к ним относится высокий уровень неопределенности, который затрагивает все сферы жизни общества.

Также он отметил скорость и масштабы цифровой трансформации. Медведев подчеркнул, что она несет в себе как большие возможности, так и серьезные риски. В частности, это касается модернизации инфраструктуры, которая требует больших финансовых вливаний.

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Среди прочего премьер-министр также назвал растущую конкуренцию и протекционизм.

Ранее сообщалось, что правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей.