Меркель не пошла на уступки по Brexit

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Канцлер Германии Ангела Меркель не предложила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй никаких дополнительных уступок в отношении Brexit, сообщает Reuters.

«Канцлер Германии не дала никаких гарантий, кроме тех, которые обсуждались Европейским советом в декабре, и тех, что изложены в письме [президента Европейской комиссии] Жана-Клода Юнкера и [президента Европейского совета] Дональда Туска», — сказал представитель Германии.

Ранее сообщалось, что Мэй сравнила Brexit без сделки с развалом Великобритании.