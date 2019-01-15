Портфель заказов «Звезды» вырос на 42%

Портфель заказов судостроительного комплекса «Звезда» во втором полугодии 2018 года вырос на 42%, и к настоящему моменту содержит контракты на производство 37 судов.

Главным заказчиком является «Роснефть» (26 судов, в том числе 12 танкеров-челноков ледового класса Arc6 и Arc7, четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, 10 танкеров класса Афрамак)с.

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«Газпром» заказал три судна-снабжения, одно судно для перевозки буровых бригад и одно многофункциональное судно обслуживания морского добычного комплекса.

«Росморпорт» заказан один мелкосидящий ледокол. Также контракт предусматривает опцион еще на три аналогичных судна.

«Совкомфлот» заказал ССК «Звезда» два танкера класса Афрамакс и три среднетоннажных танкера класса MR.

ССК «Звезда» продолжает работу по заключению новых контрактов.