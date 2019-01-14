Мэй сравнила Brexit без сделки с развалом Великобритании

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Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что выход Великобритании из состава Европейского союза (ЕС) без сделки угрожает «расколом» страны. Об этом сообщает Reuters.

Также Мэй попросила парламентариев еще раз прочесть предложенный ее кабинетом текст сделки.

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Голосование по сделке запланировано на вторник, 15 января.

«Газета.Ru» следит за речью Мэй по поводу Brexit в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что Brexit может быть отложен.