Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая компания станет единым российским мусорным оператором.

В указе отмечается, что «Российский экологический оператор» создается для того, чтобы обеспечить выполнение российского законодательства в области твердых коммунальных отходов, стимулировать инвестиции в этой сфере и помочь в реализации национального проекта «Экология».

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В документе говорится, что новая компания будет находиться в Москве.

В начале июня прошлого года Путину пожаловались на мусор в ходе «прямой линии».