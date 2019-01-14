В МИД Германии сформулировали официальную позицию по «Северному потоку — 2»
Официальный представитель немецкого МИД Мария Адебар прояснила позицию Германии по поводу реализации «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
По ее словам, в настоящее время Берлин и Вашингтон обсуждают строительство газопровода.
«По теме «Северный поток — 2» мы занимаем разную позицию, это не ново, это известна», — сказала Адебар.
Ранее сообщалось, что в МИД Германии посчитали провокацией письма немецким компаниям с критикой совместного с Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».