FT: Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк

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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка может стать президентом Всемирного банка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Среди претендентов на этот пост также фигурирует бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

Подчеркивается, что издание не указало источник этой информации.

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Как отмечается, нынешний глава Всемирного банка Джим Ен Ким покинет свой пост 1 февраля. Выполнять обязанности президента организации будет ее исполнительный директор Кристалина Георгиева.

Ранее издание The Huffington Post сообщило, что Трамп хочет сделать своего зятя главой аппарата Белого дома.