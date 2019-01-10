В Красноярске чиновников обязали отчитаться о страницах в соцсетях

В Красноярске представителей городской власти обязали до 1 апреля отчитаться о личных страницах в интернете, сообщает портал «Проспект мира».

Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Еремин.

Отмечается, что сотрудники муниципальной службы в органах мэрии должны предоставить адреса сайтов и страниц, на которых они размещают информацию о себе. При этом требование не касается тех, кто публиковал данные в рамках исполнения должностных обязанностей.

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В случае не предоставления данных сведений чиновникам может грозить увольнение.

Ранее Самарский министр в твиттере посоветовала матерям, которым не хватает денег на еду для детей, выращивать ее в огородах.