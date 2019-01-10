В Германии сотрудники аэропортов объявили забастовку

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/12105931/Depositphotos_98717924_xl-2015-pic905-895x505-59490.jpg">

В ФРГ сотрудники служб безопасности аэропортов объявили забастовку, передает Suddeutsche Zeitung.

Речь идет об аэропортах Кёльна, Штутгарта и Дюссельдорфа. Отмечается, что только в Дюссельдорфе отменены около 350 из 570 рейсов. Также ряд рейсов был отменен в Берлине, где нет забастовки.

Реклама

По данным издания, зарплата сотрудников служб безопасности в немецких аэропортах составляет от €15 до €17,05. Профсоюз Verdi, организовавший забастовки, требует минимальной зарплаты на уровне €20.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей Будапешта вышли на улицы из-за реформы трудового законодательства.