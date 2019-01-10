В Минфине предупредили о массовой подмене бриллиантов на «синтетику»

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что «вброс» синтетических алмазов на мировом рынке принял «массовый» характер. Слова замминистра передает РИА «Новости».

По словам Моисеева, объем «синтетики» на рынке, по экспертным оценкам, достигает 20% камней. Он подчеркнул, что «ненамеренными жертвами» распространения синтетических камней стали «крупнейшие бренды», которые во время не смогли распознать подделку.

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«Я оценил бы объем синтетики в те же 20%. У крупных компаний вероятнее он меньше», — заключил Моисеев.

Ранее сообщалось, что в Канаде нашли гигантский желтый алмаз.