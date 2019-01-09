В ФРГ отреагировали на данные о санкциях США против «Северного потока — 2»

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В Германии дали комментарий после того, как в СМИ появилась информация о возможных санкциях США против участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в Министерстве экономики и энергетики ФРГ, в настоящее время Еврокомиссия, Россия и Украина ведут переговоры, связанные с транзитом газа.

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«У нас нет новых сведений относительно возможных санкций США против «Северного потока — 2», — заявили в ведомстве.

Ранее Handelsblatt со ссылкой на свои источники сообщила, что США могут могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые принимают участие в укладке труб газопровода «Северный поток — 2».