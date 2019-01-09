Глава Минтруда заявил о повышении зарплат бюджетников

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, из федерального бюджета на эти цели будет дополнительно выделено 100 млрд рублей.

«Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из «майских» указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к средней по экономике в регионе», — подчеркнул Топилин.

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Министр добавил, что увеличение оплаты труда бюджетников должно соответствовать росту средней зарплаты в регионе. Он также уточнил, что это касается и тех бюджетников, которые не вошли в «майские указы» президента 2012 года.

Ранее сообщалось, что с 1 января в России увеличился МРОТ.