Палата общин ограничила полномочия кабмина Британии
Палата общин парламента Великобритании проголосовала за ограничение полномочий правительства страны в случае Brexit без сделки. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, поправки к правительственному бюджетному законопроекту поддержали 303 депутата.
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Как отмечается, итоги голосования стали очередным свидетельством слабости кабинета премьер-министра Британии Терезы Мэй перед голосованием по условиям Brexit в парламенте.
При этом поправки ограничивают ряд финансовых полномочий кабмина Британии.