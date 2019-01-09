Палата общин ограничила полномочия кабмина Британии

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Палата общин парламента Великобритании проголосовала за ограничение полномочий правительства страны в случае Brexit без сделки. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, поправки к правительственному бюджетному законопроекту поддержали 303 депутата.

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Как отмечается, итоги голосования стали очередным свидетельством слабости кабинета премьер-министра Британии Терезы Мэй перед голосованием по условиям Brexit в парламенте.

При этом поправки ограничивают ряд финансовых полномочий кабмина Британии.

Ранее стала известна дата голосования по Brexit.