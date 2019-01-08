Dow Jones незначительно вырос к закрытию торгов
Промышленный индекс Dow Jones к моменту закрытия торгов в понедельник, 7 января, вырос менее чем на полпроцента, передает Reuters со ссылкой на данные торгов.
Сообщается, что Dow Jones вырос на 0,42% и составил к закрытию 23,531 пунктов.
В свою очередь S&P 500 вырос на 0,70% до 2,549 пунктов.
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The Nasdaq Composite продемонстрировал рост на 1.26% и составил 6,823 пунктов.
Ранее сообщалось, что Dow Jones взлетел на 650 пунктов после заявления главы ФРС.