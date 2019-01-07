В Совфеде оценили идею повысить МРОТ в два раза

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский заявил, что идея повысить МРОТ в России до 25 тыс. руб. пока не реализуема. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам сенатора, в настоящий момент у регионов нет соответствующих экономических возможностей.

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«Около 30% бюджетов фондов формируется за счет выплат именно субъектов Федерации за неработающее население, и повышение МРОТ автоматически повлечет существенное увеличение региональных расходов, на что у них ресурсов нет», — заявил Рязанский.

Он отметил, что вопрос повышения МРОТ должен решаться, однако делать это следует постепенно.

Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда в России увеличился с 1 января.