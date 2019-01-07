Япония ввела новый налог для туристов
Власти Японии ввели налог на выезд из страны для иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Япония ввела налог в размере $9 на выезд из страны.
Как отмечается, налог не распространяется на детей до двух лет и транзитных пассажиров, покидающих Японию в течение 24 часов.
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При этом японские власти рассчитывают на то, что налог на выезд будет приносить порядка $460 млн ежегодно.
Ранее сообщалось, что туристов в Венеции обложат новым налогом.