Япония ввела новый налог для туристов

Власти Японии ввели налог на выезд из страны для иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Япония ввела налог в размере $9 на выезд из страны.

Как отмечается, налог не распространяется на детей до двух лет и транзитных пассажиров, покидающих Японию в течение 24 часов.

Реклама

При этом японские власти рассчитывают на то, что налог на выезд будет приносить порядка $460 млн ежегодно.

Ранее сообщалось, что туристов в Венеции обложат новым налогом.