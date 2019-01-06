Иран упрекнул ЕС за задержку в создании механизма обхода санкций США

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Официальный представитель иранского МИДа Бахрам Касеми раскритиковал Евросоюз (ЕС) за задержку при создании механизма для обхода антииранских санкций США. Об этом сообщает IRNA.

По его словам, иранская сторона выполнила свои обязательства, поэтому в настоящее время решение должен принять ЕС.

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««Исламская Республика (Иран. – Газета.Ru) безусловно считает Европу ответственной за невыполнение финансового механизма», — сказал Касеми.

Ранее сообщалось, что Иран готовится противостоять санкциям США с новым бюджетом.