Демократы США оказались против снятия санкций с Дерипаски
Представители американской Демократической партии выступили против снятия санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает Daily Beast.
Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что подготовил резолюцию против снятия санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго», подконтрольных Дерипаске.
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«Я делаю это не потому, что считаю, что конгрессу следует принять меры против этого (снятия санкций — «Газета.Ru»)<...> а чтобы сохранить процедурные возможности для внесения такой резолюции, если она понадобится», — заявил сенатор.
Ранее сообщалось, что минфин США планирует исключить «Русал» из санкционного списка.