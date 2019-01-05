Демократы США оказались против снятия санкций с Дерипаски

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Представители американской Демократической партии выступили против снятия санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает Daily Beast.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что подготовил резолюцию против снятия санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго», подконтрольных Дерипаске.

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«Я делаю это не потому, что считаю, что конгрессу следует принять меры против этого (снятия санкций — «Газета.Ru»)<...> а чтобы сохранить процедурные возможности для внесения такой резолюции, если она понадобится», — заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что минфин США планирует исключить «Русал» из санкционного списка.