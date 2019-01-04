Глава МИД Польши: «Северный поток — 2» убивает Украину
Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что реализация «Северного потока — 2» «убивает» украинскую сторону. Об этом он сказал в интервью Handelsblatt.
По мнению министра, НАТО и Евросоюз должны действовать в отношении России решительнее.
«Здесь вопрос «Северного потока — 2» является центральным: трубопровод разрушает эффект санкций. «Северный поток — 2» убивает Украину», — сказал Чапутович.
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Он добавил, что в случае реализации проекта Украина лишится значительных доходов, а также гарантии защиты от дальнейшей «российской агрессии».
Ранее Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» нельзя остановить.