Глава МИД Польши: «Северный поток — 2» убивает Украину

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Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что реализация «Северного потока — 2» «убивает» украинскую сторону. Об этом он сказал в интервью Handelsblatt.

По мнению министра, НАТО и Евросоюз должны действовать в отношении России решительнее.

«Здесь вопрос «Северного потока — 2» является центральным: трубопровод разрушает эффект санкций. «Северный поток — 2» убивает Украину», — сказал Чапутович.

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Он добавил, что в случае реализации проекта Украина лишится значительных доходов, а также гарантии защиты от дальнейшей «российской агрессии».

Ранее Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» нельзя остановить.