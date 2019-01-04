Рубль прибавил по отношению к доллару и евро

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Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов Московской биржи.

По состоянию на 10.05 мск курс доллара расчетами «завтра» уменьшался на 13 копеек до 68,51 рублей. В свою очередь курс евро снижался на 16 копеек до 78,09 рублей.

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Как отмечается, также повышается стоимость нефти марки Brent. С утра ее цена росла на 0,9% до $56,48 за баррель.

Ранее сообщалось, что рубль растет по отношению к доллару и евро.

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