Глава «Россетей» Ливинский проверил надежность электроснабжения в праздники

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский провел заседание штаба электросетевого комплекса с целью проверки надежности электроснабжения в период новогодних праздников.

По ее итогам было установлено, что несмотря на ухудшение погоды в ряде субъеков РФ, энергетики Группы компаний обеспечивают высокую надежность энергоснабжения потребителей

Реклама

Ливинский поручил сохранять режимы повышенной готовности, обратив особое внимание на регионы, где прогнозируется ухудшение погодных условий..

«Несмотря на сильнейшую бурю, которая обесточила десятки тысяч потребителей в странах Северной Европы, нам удалось не допустить масштабных технологических нарушений в прибрежных районах», - подчеркнул гендиректор «Россетей».

Ливинский также призвал оперативно информировать население о ходе и сроках восстановления электроснабжения.

«Напомню, для удобства жителей «Россетями» специально создан всероссийский портал «Светлая страна», где каждый человек может сообщить о проблеме с электроснабжением», - отметил он.

Во всех субъектах присутствия ПАО «Россети» обеспечена круглосуточная готовность персонала.

Ранее сообщалось, что к работе в осенне-зимний период готовы 49 376 энергетиков в составе 9 892 бригад, в том числе 583 мобильных, а для ликвидации последствий погодных явлений и технологических нарушений могут быть задействованы свыше 23 000 единиц техники.