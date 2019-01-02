В Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте, сообщает РИА «Новости».

В частности, стоимость проезда по карте «Тройка» теперь будет составлять 38 рублей за поездку вместо 36 в 2018 году. Проезд по тарифу «90 рублей» по тройке подорожал на три рубля и составит 59 рублей.

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Стоимость «Единого билета» на 60 поездок теперь будет составлять 1,9 тыс. руб. Кроме того, теперь билет будет действителен 45 дней.

Кроме того, были отменены несколько наименее популярных билетов. В частности, в кассах больше не будут продавать ТАТ на 60 поездок, «Единый» на 20 и 40 поездок, а также «Единый» на семь суток.

Ранее сообщалось. что в Москве на праздники закроют несколько станций метро.