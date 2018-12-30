Свидетель обвинения в деле Улюкаева назначена замминистра экономразвития
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Оксаны Тарасенко заместителем министра экономического развития России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Сообщается, что Тарасенко займется курированием направления по выработке государственной политики в сфере управления федеральным имуществом. Также в ее компетенцию будет входить и организация работы Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
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Будучи главой департамента корпоративного управления Минэкономразвития, Тарасенко дала показания против Алексея Улюкаева, который на тот момент был министром экономического развития.
В 2016 году источник сообщал, что Тарасенко могла стать фигуранткой уголовного дела против Улюкаева.