Медведев назначил замминистра экономического развития
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился о назначении Оксаны Тарасенко на пост заместителя министра экономического развития России, передает РИА «Новости».
Сообщается, что Тарасенко займется курированием направления по выработке государственной политики в сфере управления федеральным имуществом.
Отмечается также, что в компетенцию Тарасенко будет входить и организация работы Федерального агентства по управлению государственным имуществом.