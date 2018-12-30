Медведев назначил замминистра экономического развития

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился о назначении Оксаны Тарасенко на пост заместителя министра экономического развития России, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Тарасенко займется курированием направления по выработке государственной политики в сфере управления федеральным имуществом.

Отмечается также, что в компетенцию Тарасенко будет входить и организация работы Федерального агентства по управлению государственным имуществом.