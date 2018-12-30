Глава «Нафтогаза» назвал сумму финансовых претензий к «Газпрому»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал сумму финансовых претензий к «Газпрому» в рамках судебных процессов, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в рамках ранее выигранного арбитража в Стокгольме «Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, при этом в качестве компенсации украинская компания пытается арестовать активы российского концерна в Европе, в частности, акции компаний, которые владеют «Северным потоком», «Северным потоком—2» и «Голубым потоком».
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В 2018 году «Нафтогаз» также инициировал новый арбитраж, в рамках которого требует от «Газпрома» пересмотра тарифа на транзит газа в 2018-2019 годах и «компенсации недоимок» более чем на $11,6 млрд.
Ранее «Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа через Украину.