Глава «Нафтогаза»: компания из США вложит в ГТС Украины миллиарды долларов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/435/12043435/upload-03-pic905-895x505-49410.jpg">

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире радиостанции «Новое время» сообщил, что компания ведет переговоры с рядом иностранных компаний об инвестировании в газотранспортную систему (ГТС) Украины, передает ТАСС.

Он напомнил, что закон позволяет участие иностранным компаниям иметь 49% в украинском ГТС 49%. По его словам, он ведет переговоры с несколькими крупными компаниями, которые заинтересованы в инвестициях в украинскую экономику.

Реклама

«Но есть компания, которая рассматривает возможность инвестирования в украинскую ГТС миллиардов долларов США», — отметил он.

При этом название компании Коболев упоминать не стал.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа через Украину.