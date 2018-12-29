Глава «Нафтогаза»: компания из США вложит в ГТС Украины миллиарды долларов
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире радиостанции «Новое время» сообщил, что компания ведет переговоры с рядом иностранных компаний об инвестировании в газотранспортную систему (ГТС) Украины, передает ТАСС.
Он напомнил, что закон позволяет участие иностранным компаниям иметь 49% в украинском ГТС 49%. По его словам, он ведет переговоры с несколькими крупными компаниями, которые заинтересованы в инвестициях в украинскую экономику.
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«Но есть компания, которая рассматривает возможность инвестирования в украинскую ГТС миллиардов долларов США», — отметил он.
При этом название компании Коболев упоминать не стал.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа через Украину.