Экс-депутат Рады назвал Украину самой бедной страной в мире

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Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров прокомментировал слова бывшего вице-премьера Украины Владимира Семиноженко о колоссальных потерях Украины, вызванных блокадой Крыма, и назвал ее самой бедной страной мира, передает ФАН.

Семиноженко заявил, что блокада Крыма для Украины оборачивается колоссальными убытками, хотя эти средства можно было бы потратить на развитие экономики страны.

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Килинкаров согласился со высказыванием Семиноженко. По его словам, Украина понесла большие потери из-за отказа от поставок в Крым воды и электроэнергии.

«В результате из-за недальновидной и непродуманной политики Украина действительно теряет сотни миллионов долларов и шанс на то, чтобы их заработать когда-нибудь в будущем», — сказал Килинкаров.

Экс-депутат добавил, что подобные действия киевских властей определяют отношение к ней народа Крыма, который Украина считает своим.

Ранее сообщалось, что на Украине пожаловались на колоссальные потери из-за блокады Крыма.