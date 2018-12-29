Лукашенко рассказал о рабочей группе по улаживанию споров с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о создании рабочей группы по улаживанию спорных вопросов с Россией, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В субботу, 29 декабря, белорусский лидер встретился с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения в том числе налогового маневра российской стороны в нефтяной сфере.

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«Так же, как и вы, я знаю, мы работаем над согласованием группы, вопросов, которые нам надо рассмотреть, которые стоят на пути нашей интеграции. Мы такую группу, так же как и вы, сформировали по составу», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что «в приемлемое время» после рождественских праздников Минск будет готов к работе.

«Газета.Ru» следит за переговорами президентов России и Белоруссии в режиме онлайн.