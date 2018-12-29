Фареры заподозрили в обходе антироссийских санкций

Фарерские острова могут заниматься торговлей с Россией в обход санкций, сообщает Sveriges Radio.

В основном Фареры поставляют на российский рынок рыбу. Издание отмечает, что с 2010 года объем экспорта удвоился, и за прошедший год регион продал рыбы на сумму 8,7 млрд датских крон ($1,33 млрд).

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«По сути, мы ничего и не меняли, за стол переговоров нас никто не приглашал», — заявил министр рыбного хозяйства Фарерских островов Хёгни Хойдал.

Отмечается, что Фареры не нарушают законодательство, так как юридически не входят в Евросоюз. Поэтому ответные санкции Москва против Фарерских островов также не вводила.

Ранее КНДР уличили в поставках нефти в обход санкций.