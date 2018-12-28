«Инград» в срок построил три корпуса в ЖК «Новое Медведково»

Группа компаний «Инград» (контролируется концерном «Россиум» Романа Авдеева) получила разрешение на ввод в эксплуатацию трех жилых корпусов в жилом квартале «Новое Медведково» в подмосковных Мытищах, сообщает компания.

«Три 17-этажных корпуса общей площадью более 39 тыс. квадратных метров рассчитаны на 507 квартир. Дома построены по монолитной технологии с кирпичной отделкой фасадов и выполнены в едином архитектурном стиле всего квартала», — говорится в сообщении.

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Как отмечает девелопер, самыми востребованными оказались квартиры с отделкой и студии.

В декабре 2017 года девелоперские активы концерна «Россиум» были объединены под брендом «Инград». Портфель компании – 2,5 млн кв. м. В настоящее время ведется строительство 16 проектов в Москве и Подмосковье.