Медведев утвердил долгосрочную стратегию развития минерально-сырьевой базы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/897/11929897/upload-RIAN_5619574.HR-pic905-895x505-65431.jpg">

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в котором содержатся положения о стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Утвердить прилагаемую стратегию развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года», — говорится в документе.

Реклама

Отмечается, что проект стратегии внесло в правительство Министерство природы России.

Под минерально-сырьевой базой страны понимаются все разведанные и оцененные запасы полезных ископаемых, включая локализованные и прогнозные ресурсы.

Ранее Медведев призывал правительство не расслабляться на праздниках.