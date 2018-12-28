Медведев утвердил долгосрочную стратегию развития минерально-сырьевой базы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в котором содержатся положения о стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«Утвердить прилагаемую стратегию развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года», — говорится в документе.
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Отмечается, что проект стратегии внесло в правительство Министерство природы России.
Под минерально-сырьевой базой страны понимаются все разведанные и оцененные запасы полезных ископаемых, включая локализованные и прогнозные ресурсы.
Ранее Медведев призывал правительство не расслабляться на праздниках.