Украина решила ввести санкции против археологов в Крыму
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что украинские власти введут санкции в отношении археологов за проведение раскопок в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, речь идет о санкциях против России, которые утвердил совет нацбезопасности и обороны Украины.
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Он также добавил, что данные санкции будут введены не только против российских политиков и бизнесменов.
Ранее в Совфеде отреагировали на новые санкции со стороны Украины.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.