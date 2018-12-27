Украина решила ввести санкции против археологов в Крыму

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Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что украинские власти введут санкции в отношении археологов за проведение раскопок в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о санкциях против России, которые утвердил совет нацбезопасности и обороны Украины.

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Он также добавил, что данные санкции будут введены не только против российских политиков и бизнесменов.

Ранее в Совфеде отреагировали на новые санкции со стороны Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.