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Депутат Верховной рады Сергей Левочкин заявил, что Украина за последние 5 лет стала самым бедным государством в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на Украине уровень коррупции один из самых высоких среди европейских стран.

Он также добавил, что Киев пытается объяснить падение доходов украинцев войной.

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Левочкин подчеркнул, что за пять лет Украина оказалась не в Европе, а в числе худших государств мира.

Ранее сообщалось, что на Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа.