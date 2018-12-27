Киев получил почти €350 млн в кредит под гарантии МБРР

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Украина получила в Deutsche Bank кредит на €349,3 млн под гарантии Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Об этом говорится в сообщении пресс-службы минфина Украины.

Как отмечается, средства были получены в два транша. Размер транша А составил €53,2 млн и должен быть погашен в течение четырех лет, транша B — €296,1 млн, срок его погашения составляет десять лет и предусматривает льготный период 4,5 года.

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Ожидается, что предоставленные средства будут привлечены под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка в первом квартале 2019 года.

Ранее сообщалось, что полиция ФРГ проводит обыски в офисах Deutsche Bank.