В Турции введут сбор за безопасность в аэропортах
Власти Турции приняли решение ввести с 1 января 2019 года новый сбор за безопасность в аэропортах страны. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Турция намерена ввести сбор в размере €1,5 и €1 в некоторых аэропортах страны.
Как отмечается, аэропорты туристических городов не будут облагать дополнительными сборами с пассажиров.
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При этом подобные меры коснуться только иностранных туристов.
Ранее сообщалось, что Турция намерена принять 40 млн туристов.